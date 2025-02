Nous avions rencontré Ion Tiriac cet été en Roumanie chez lui à Bucarest. Il nous avait déjà bien analysé la situa­tion quand à la suite de la carrière de Simona Halep.

« Ce que je sais, c’est que le vendredi de cet US Open 2022, elle est testée néga­tive, et que le lundi, alors qu’elle perd contre une illustre inconnue, l’Ukrainienne Daria Snigur, aujourd’hui 123e mondiale, elle est posi­tive. De toute façon, Simona n’a jamais bien joué aux États‐Unis. Une fois qu’elle a été contrôlée posi­tive, elle a fait une grave erreur : elle aurait dû dire qu’elle avait simple­ment bu la boisson que son équipe lui avait préparée. Au lieu de cela, elle a protégé son team. J’ai essayé de l’aider, mais elle m’a dit : « Personne ne touche à mon équipe, c’est moi qui ai bu. » Ce n’est que trois mois plus tard que son coach, vous savez, le Grec [Patrick Mouratoglou, ndlr], a assumé la situa­tion. Que le produit ait été trop vieux et qu’il ait contenu la substance dopante, ça ne pouvait pas forcé­ment s’anticiper, je le sais. Quant à Simona, elle a perdu trop de temps et d’influx avec cette affaire. Je ne pense pas qu’elle reviendra. Elle était pour­tant très douée, trop même »