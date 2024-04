Récemment inter­rogé sur le retour de Simona Halep, absente du circuit pendant presque deux ans suite à un contrôle anti­do­page positif qui s’est fina­le­ment révélé être une conta­mi­na­tion, Ion Tiriac, ancien 55e mondial et coach de Boris Becker, a réclamé beau­coup de patience avant de revoir sa compa­triote au plus haut niveau.

« Il faut être prudent avec Simona Halep parce qu’il y a beau­coup de gens qui racontent n’im­porte quoi. Après deux ans d’ab­sence, il faut encore deux ans pour revenir. Simona a peut‐être ces deux années devant elle, mais quel moral doit‐elle avoir pour se faire battre par une junior de 15 ans ou pour perdre au premier tour ici, au premier tour là‐bas, au deuxième tour là‐bas et au troi­sième tour de l’autre côté ? Qui a ce moral ? Elle a gagné Wimbledon et a été numéro 1 mondiale pendant de nombreuses semaines. Alors Simona, si elle est patiente et qu’elle aime ce qu’elle fait, oui, elle reviendra. »