On atten­dait forcé­ment la première décla­ra­tion de Ion Tiriac qui connait très bien Simona Halep. Selon lui, cette affaire n’est pas à prendre à la légère une seule seconde. Il a d’ailleurs appelé le peuple roumain à faire bloc pour soutenir Simona dans cette épreuve.

« Il est clair que Simon Halep a clai­re­ment un problème, et ce problème peut changer le cours de son exis­tence » a évoqué Ion qui a déjà anti­cipé l’im­pact d’une telle sanc­tion et les consé­quences spor­tives et marke­ting qu’elle peut engendrer.

Pour preuve, il y a déjà des obser­va­teurs « forcenés » qui lancent un appel pour que la Roumaine soit effacée du palmarès de Wimbledon, alors que d’autres spécia­listes de l’éco­nomie du score évoquent le fait que Nike pour­rait rapi­de­ment la « lâcher ».

Simona est clai­re­ment dans la tour­mente, un nouveau combat commence pour cette cham­pionne dont la suspen­sion pour dopage a surpris l’en­semble de la planète tennis.