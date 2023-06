Alors que Simona Halep peine toujours à obtenir une audi­tion afin de plaider sa cause suite à sa suspen­sion pour deux ans après un contrôle anti­do­page positif lors de l’édi­tion 2022 de l’US Open, son compa­triote, Ion Tiriac, s’est récem­ment exprimé auprès de médias roumains pour réclamer une compen­sa­tion finan­cière à la hauteur du préju­dice subi.

« À mon avis, ils ont mis fin à la carrière de Simona, et quel­qu’un doit payer ici. Combien Simona peut‐elle demander ? 100 millions, 200 ? Qui est le coupable ? Quelqu’un, cepen­dant, est coupable, mais c’est triste ce qui arrive à Simona. Je ne le compare pas au fait que nous soyons Roumains ou je ne sais quoi. Mais quand quel­qu’un vous gifle, si vous ne lui répondez pas – mon père me l’a appris il y a 80 ans – cela signifie que vous êtes un servi­teur et que vous êtes à genoux. »