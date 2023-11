Lors d’une inter­view accordée à Arab News, Issam Jellali, entraî­neur d’Ons Jabeur, a expliqué comment il avait tenté de consoler sa joueuse après sa très doulou­reuse défaite en finale du dernier Wimbledon, sa troi­sième en finale de Grand Chelem en un an.

« Je lui ai dit : ‘Nous avons perdu trois finales, nous ne pouvons pas en perdre quatre’ Non, je lui ai vrai­ment dit : ‘Si nous n’avons pas remporté cette finale, c’est qu’il nous manque quelque chose. Nous ne sommes pas encore prêts à gagner une finale de Grand Chelem et je pense que c’est la meilleure moti­va­tion pour conti­nuer à travailler et à essayer de nous améliorer de plus en plus’. C’est ce que je lui ai dit juste après la finale », a révélé le coach tunisien.