Révélation de la fin de saison 2025 grâce à son titre décroché sur le WTA 500 de Guadalajara, Iva Jovic n’a pas baissé De rythme en 2026 avec une demi‐finales à Auckland, une finale à Hobart et un quart de finale à l’Open d’Australie.
Impressionnante de maturité, la jeune américaine de 18 ans s’est récemment exprimée auprès de nos confrères de Tennis Channel où elle a évoqué quelques comparaisons plutôt flatteuses.
« J’adore regarder le tennis, je suis probablement l’une de celles qui en regardent le plus. L’autre jour, je suis restée éveillée jusqu’à 3 heures du matin pour regarder les finales. Je me considère comme une étudiante du tennis, j’aime beaucoup apprendre comment le jeu évolue. Je regarde aussi du tennis ancien. On m’a dit récemment que mon jeu ressemblait à celui de Martina Hingis et Monica Seles, mais j’en suis arrivée à la conclusion que je ressemblais davantage à Hingis. On peut toujours apprendre en regardant les grandes championnes, quel que soit son niveau. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 18:08