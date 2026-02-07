Révélation de la fin de saison 2025 grâce à son titre décroché sur le WTA 500 de Guadalajara, Iva Jovic n’a pas baissé De rythme en 2026 avec une demi‐finales à Auckland, une finale à Hobart et un quart de finale à l’Open d’Australie.

Impressionnante de matu­rité, la jeune améri­caine de 18 ans s’est récem­ment exprimée auprès de nos confrères de Tennis Channel où elle a évoqué quelques compa­rai­sons plutôt flatteuses.

« J’adore regarder le tennis, je suis proba­ble­ment l’une de celles qui en regardent le plus. L’autre jour, je suis restée éveillée jusqu’à 3 heures du matin pour regarder les finales. Je me consi­dère comme une étudiante du tennis, j’aime beau­coup apprendre comment le jeu évolue. Je regarde aussi du tennis ancien. On m’a dit récem­ment que mon jeu ressem­blait à celui de Martina Hingis et Monica Seles, mais j’en suis arrivée à la conclu­sion que je ressem­blais davan­tage à Hingis. On peut toujours apprendre en regar­dant les grandes cham­pionnes, quel que soit son niveau. »