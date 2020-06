Invitée de l’émission « Hanging out with Babsi » sur Eurosport avec Barbara Schett, Ana Ivanovic a fait quelques révélations sur sa carrière stoppée en décembre 2016. « J’avais 20 ans quand j’ai gagné un Grand Chelem et je suis ensuite devenue numéro 1 mondiale. A ce moment-là, tout change, de la pure joie de l’entraînement et de la compétition jusqu’à ce que soudain, il faille gagner absolument ou que l’on ne soit plus numéro 1, a confié la Serbe. Je n’aimais pas ça, je voulais juste jouer au tennis, c’est ce que j’aime. J’étais sous les feux de la rampe. Atteindre la première place n’était pas mon rêve, mon rêve était de jouer au tennis, d’en profiter, de gagner des matchs et des tournois. Il a été un peu difficile de s’adapter à ça. »

Ses propos rejoignent ceux de Dinara Safina qui a récemment confié que « le tennis l’avait déçu ». Enfin, la lauréate de Roland-Garros 2008 a ensuite partagé un regret dans sa carrière : « J’aimerais rejouer la finale de l’Australien contre Sharapova en 2008. Le premier set a été très serré, 4-4, 30-A, et elle servait. Je perds un point sur une chute, j’étais angoissée. J’ai perdu 7-5 le set je crois. Je n’arrivais plus à oublier ce point dans ma tête. Normalement, on oublie, mais là, ce n’était pas possible. Je jouais vraiment bien dans ce tournoi que j’aimerais vraiment refaire cette finale… »