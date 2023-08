« Je lui ai envoyé un message après la finale et je lui ai dit : ‘si jamais tu veux discuter, je suis passé par là. Mais j’ai plus confiance en toi pour gagner Wimbledon que je n’ai jamais eu confiance en moi pour le gagner », révé­lait Andy Roddick, affecté par la troi­sième défaite en finale de Grand Chelem d’Ons Jabeur en l’es­pace d’un an, à l’oc­ca­sion du dernier Wimbledon (victoire de Marketa Vondrousova).

Dans des propos rapportés par Tennis.com, la Tunisienne a expliqué sa réac­tion lors­qu’elle a lu ce SMS.

« J’ai reçu beau­coup de messages extra­or­di­naires. Celui d’Andy m’a parti­cu­liè­re­ment surprise. Et évidem­ment, vous savez, j’ai pleuré, j’ai pleuré de joie. C’était très gentil de sa part. J’apprécie qu’il ait pris le temps d’écrire un long message. Je lui parlerai certai­ne­ment quand je le verrai, proba­ble­ment à l’US Open ».