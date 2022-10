Tout le peuple tuni­sien espé­rait qu’Ons puisse au moins aller en finale lors de la première édition de « son » tournoi à Monastir. Battue par la 73ème joueuse mondiale, l’Américaine Claire Liu (3−6, 6–4, 4–6), la pres­sion a donc pris le dessus comme l’a expliqué le championne.

« Je me suis battue jusqu’au dernier point, mais malheu­reu­se­ment la balle n’était pas dans mon camp aujourd’hui. Claire Liu a très bien joué, surtout dans les moments impor­tants, elle m’a mis la pres­sion, elle a bien servi et elle n’a pas commis beau­coup de fautes », a‑t‐elle expliqué. Je voulais aller plus loin dans ce tournoi mais la pres­sion et le stress ont pris le dessus, aujourd’hui. Ce n’est pas parce que j’ai perdu que les Tunisiens ne doivent plus venir assister aux matchs. Le tournoi continue jusqu’à dimanche », a‑t‐elle prévenu.

On rappelle qu’Alizé Cornet figure dans le dernier carré. Elle jouera Veronika Kudermetova qui a dominé Diane Parry (6−4, 6–1).