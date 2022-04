Engagée cette semaine sur la terre battue de Charleston, aux Etats‐Unis, Ons Jabeur a été inter­rogée lors du media day sur le niveau de sa popu­la­rité dans son pays, en Tunisie. Et visi­ble­ment il est très élevé.

« C’est incroyable de voir tout le soutien que je reçois chaque semaine de la part des gens de mon pays, je n’ar­rive pas à y croire. On me connaît là‐bas sous le surnom de Wazeerat Al Sa’ada, qui se traduit par « ministre du bonheur ». Partout où je vais, on m’ap­pelle par ce surnom. Quand ils me voient, ce que tout le monde me dit, c’est qu’ils restent debout jusqu’à 3 heures du matin pour regarder mes matchs, tout le monde me « reproche » le fait de se lever tôt, c’est une fierté. »