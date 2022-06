Afin de préparer Wimbledon, où elle a été invitée, Serena Williams a décidé de jouer en double à Eastbourne (du 18 au 25 juin). Pour son grand retour, l’Américaine a choisi Ons Jabeur comme parte­naire. Actuellement à Berlin, la 4e joueuse mondiale, honorée, a fait part de son immense exci­ta­tion en confé­rence de presse.

« J’ai beau­coup de chance que Serena m’ait choisie. Avant, je n’étais pas sûr de vouloir jouer à Eastbourne. Mais main­te­nant je suis sûre à 100% d’y aller, juste pour jouer en double. Serena et moi avons parlé quelques fois. J’ai plus pratiqué avec Venus, jamais avec Serena. Avec un peu de chance, nous aurons notre premier entraî­ne­ment la semaine prochaine. Je vais devenir un spécia­liste du double. Je vais essayer d’être à 100 % sur le court : servir comme Andy Roddick et faire des volées comme les Bryan », a ironisé la Tunisienne, comblée.