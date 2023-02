Après un Open d’Australie raté, Ons Jabeur est contrainte de marquer un vrai temps d’arrêt dans sa carrière victime d’une bles­sure au genou.

« Afin de prendre soin de mon état de santé. Mon équipe médi­cale a décidé que je devais subir une opéra­tion mineure pour pouvoir revenir sur les courts et être perfor­mant. Je vais devoir me retirer de Doha et de Dubaï et cela me brise le cœur. Je tiens à m’ex­cuser auprès de tous les fans du Moyen‐Orient qui ont attendu ces retrou­vailles. Je vous promets que je revien­drai plus fort »