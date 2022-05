Titrée à Madrid, désor­mais 6e mondiale et dotée du jeu le plus allé­chant sur le circuit, Ons Jabeur fera partie des outsi­ders à Roland‐Garros (22 mai au 5 juin). Elle aura à coeur de prouver, à tous ceux qui n’ont pas crû en elle, qu’elle a les capa­cités pour aller cher­cher un titre du Grand Chelem.

« J’ai eu du mal à croire que je pouvais gagner des titres et faire partie des meilleurs. Je dois apprendre à ne pas me soucier de ce que les gens disent et à me concen­trer sur moi‐même. J’ai eu de mauvaises expé­riences qui m’ont permis d’ap­prendre pour l’avenir. Lorsque je me suis blessée au poignet et que j’ai été opéré, j’ai dit que j’avais pour objectif de gagner Roland Garros. Après cela, j’ai entendu beau­coup de jour­na­listes et de fans rire de ce que j’avais dit. C’était très dur que les gens n’aient pas confiance en moi. Après avoir entendu toutes ces critiques, j’ai appris à ignorer tous ces gens et à me concen­trer sur moi‐même. Lorsque vous avez une confiance totale en vous, le monde exté­rieur passe au second plan et c’est ce que j’ai appris au fil des ans. »