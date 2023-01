Lors d’une conver­sa­tion avec Anas Bhukash sur Youtube, Ons Jabeur a parlé de la diffi­culté mais aussi des avan­tages de travailler avec son mari, Karim Kamoun, un ancien escri­meur qui est égale­ment son prépa­ra­teur physique.

« Nous étions d’abord en couple puis nous avons commencé à travailler ensemble et c’est une déci­sion que nous avons prise ensemble car je voyage beau­coup, nous ne nous voyions pas et c’était très dur. Littéralement, la première séance s’est terminée en cinq minutes. Nous étions tous les deux en colère. Nous sommes rentrés chez nous. Nous ne nous parlions même pas. Nous avons appris à commu­ni­quer et je me suis dit que je devais changer. Et il s’est dit : ‘Je mets la casquette de coach sportif et je mets celle de mari’ ».

Après avoir atteint deux finales sur les deux derniers tour­nois du Grand Chelem, la Tunisienne sera forcé­ment très attendue à l’Open d’Australie (du 16 au 29 janvier).