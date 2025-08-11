Jasmine Paolini ne cache pas qu’elle est à la recherche d’un nouvel entraî­neur, mais l’Italienne ne préfère pas confondre vitesse et préci­pi­ta­tion, et attend de trouver la personne qui lui corres­pondra le mieux possible.

Après son premier tour remporté face à Maria Sakkari, elle a réitéré son appel, en donnant un peu plus de détails sur le profil qu’elle recher­chait. Et on peut dire que ses condi­tions sont rela­ti­ve­ment simples.

« Pour l’ins­tant, mon objectif est de trouver la bonne personne, quel­qu’un qui m’ap­por­tera la tran­quillité d’es­prit. Heureusement, la Fédération italienne de tennis me soutient beau­coup, avec quel­qu’un que je connais bien pour m’y être entraîné depuis mon enfance. Nous avons un bon feeling jusqu’à présent. Il me faut quel­qu’un qui connaisse bien le tennis, quel­qu’un de très détendu, qui puisse m’ap­porter du calme, car je suis tout le contraire : je ne suis jamais calme ! C’est tout ce que je demande : quel­qu’un qui connaisse bien le monde du tennis et qui soit détendu. »