Jasmine Paolini ne cache pas qu’elle est à la recherche d’un nouvel entraîneur, mais l’Italienne ne préfère pas confondre vitesse et précipitation, et attend de trouver la personne qui lui correspondra le mieux possible.
Après son premier tour remporté face à Maria Sakkari, elle a réitéré son appel, en donnant un peu plus de détails sur le profil qu’elle recherchait. Et on peut dire que ses conditions sont relativement simples.
« Pour l’instant, mon objectif est de trouver la bonne personne, quelqu’un qui m’apportera la tranquillité d’esprit. Heureusement, la Fédération italienne de tennis me soutient beaucoup, avec quelqu’un que je connais bien pour m’y être entraîné depuis mon enfance. Nous avons un bon feeling jusqu’à présent. Il me faut quelqu’un qui connaisse bien le tennis, quelqu’un de très détendu, qui puisse m’apporter du calme, car je suis tout le contraire : je ne suis jamais calme ! C’est tout ce que je demande : quelqu’un qui connaisse bien le monde du tennis et qui soit détendu. »
Publié le lundi 11 août 2025 à 15:48