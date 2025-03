C’est sur son compte Instagram que la star italienne a décidé de faire l’an­nonce. Elle se sépare de son coach de toujours Enzo Furlan.

« Après 10 années extra­or­di­naires passées ensemble, je veux dire un grand merci à Renzo Furlan pour tout ce qu’il a fait pour moi. Nous avons vécu un voyage extra­or­di­naire, nous avons partagé des moments inou­bliables, notam­ment une année 2024 incroyable, la finale de Wimbledon et de Roland Garros, l’or olym­pique à Paris. Et en 2025, nous avons égale­ment pris un excellent départ. Renzo a joué un rôle fonda­mental dans ma crois­sance, à la fois en tant que joueur et en tant que personne. Tout ce que j’ai appris de lui m’ac­com­pa­gnera toujours et conti­nuera à me guider à l’avenir, et il restera une personne impor­tante dans ce nouveau chapitre »