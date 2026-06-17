« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis », lâchait Aryna Sabalenka en conférence de presse après avoir totalement sombré et concédé les dix derniers jeux du match face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros, le 3 juin dernier.
Co‐entraîneur de la numéro 1 mondiale, Jason Stacy, est revenu sur cette déclaration lors d’une interview accordée à Tennis365.
« Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait eu la moindre émotion derrière ces propos. Dans l’ensemble, j’ai compris ce qui se passait. Elle a simplement perdu ses repères. Évidemment, une partie de moi voulait courir à son secours. Évidemment, on veut toujours venir en aide et sauver les gens, mais il y a aussi cette autre partie qui dit : il faut simplement les laisser traverser ça et trouver leur propre solution. Je me sentais mal, bien sûr, pour toute l’équipe, qui n’a pas apprécié de vivre ça, mais je ne me suis pas trop attardée là‐dessus. Peut‐être aurait‐elle dû prendre un peu de temps avant d’aller à la conférence de presse, pour pouvoir se calmer un peu, mais c’était vraiment tout frais, comme si elle sortait tout juste du court. Imaginez‐vous dans cette situation. On traverse un très mauvais moment, et quelqu’un nous demande : ‘avec toutes ces grosses caméras braquées sur toi, tu vas t’expliquer pendant dix minutes après avoir vécu un très mauvais moment’ »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 12:59