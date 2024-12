Consultant pour diffé­rents médias britan­niques, l’an­cien 80e joueur mondial, Mark Petchey, s’est longue­ment exprimé sur Emma Raducanu, qui peine à retrouver son niveau de l’US Open 2021 où elle avait remporté le tournoi à la surprise générale.

Et si certains ne croient plus l’ac­tuelle 59e mondiale capable de riva­liser avec les meilleures joueuses du monde, Petchey est beau­coup plus opti­miste pour sa jeune compatriote.

« Je ne limi­terai jamais son poten­tiel. Je crois sincè­re­ment qu’elle gagnera plusieurs tour­nois du Grand Chelem avant la fin de sa carrière. Je pense que c’est un peu exagéré de dire qu’elle pour­rait gagner l’Open d’Australie, mais je ne pense pas non plus que ce soit hors de portée. Tout ce que je sais, c’est que si elle est en bonne santé, qu’elle a suffi­sam­ment de matches à son actif avant l’Australie et qu’elle béné­ficie d’un tirage au sort favo­rable, elle aura l’oc­ca­sion de se battre pour le titre. Évidemment, un objectif plus réaliste serait d’at­teindre les quarts de finale à Melbourne Park. Je crois ferme­ment qu’il faut suivre son propre chemin. Il n’y avait certai­ne­ment pas de plan pour qu’Emma gagne l’US Open, ce qu’elle a fait. Et je ne pense pas qu’elle doive suivre le chemin de qui que ce soit. »