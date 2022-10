Serena Williams est en train de jouer avec les nerfs des fans de tennis du monde entier.

Un mois et demi après avoir dit adieu au public new‐yorkais à l’issue d’un match épique face à Tomljanovic au troi­sième tour de l’US Open et trois semaines après avoir défi­ni­ti­ve­ment enterré les doutes à propos d’un éven­tuel retour sur les courts, Serena Williams a visi­ble­ment changé d’avis, ou c’est en tout ce qu’elle prétend.

Invitée au TechCrunch Disrupt à San Francisco mercredi pour promou­voir son fonds de capital‐risque, Serena Ventures, celle qui a remporté pas moins de 23 tour­nois du Grand Chelem en simple durant sa carrière a fait une décla­ra­tion qui a surpris beau­coup de monde.

« Je ne suis pas à la retraite. Les chances de mon retour sont très élevées. Vous pouvez venir chez moi et voir que j’ai un court de tennis », a d’abord lancé l’Américaine avant de légè­re­ment nuancer ses propos. « Je n’ai même pas pensé à toute cette retraite. Je n’y ai toujours pas vrai­ment pensé. Mais je suis allée sur le terrain l’autre jour et j’ai réalisé pour la première fois de ma vie que je ne jouais pas pour une compé­ti­tion et c’était très bizarre. C’était comme le premier jour du reste de ma vie, et jusqu’à présent, j’en profite. Mais j’es­saie toujours de trouver cet équilibre. »

Alors, simple faux suspense afin de faire parler d’elle et de jouer avec la presse et ses fans ou décla­ra­tion sérieuse ? À vous de juger…