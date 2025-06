S’il y a clai­re­ment du mieux dans le jeu d’Emma Raducanu depuis quelques semaines, on n’a toujours pas retrouvé la joueuse si pétillante et impré­vi­sible qui avait remporté à la surprise géné­rale l’US Open en 2021.

Battue ce mercredi au deuxième tour du tournoi d’Eastbourne par l’Australienne Maya Joint, la Britannique de 22 ans a une nouvelle fois déçu à quelques jours de se présenter sur le mythique gazon de Wimbledon.

Notre confrère espa­gnol, José Moron, a eu une réflexion inté­res­sante sur l’ac­tuelle 38e mondiale.

Me da pena ver a Raducanu así.



No deja de ser un poco víctima del entorno y lo que genera un producto atrac­tivo para marcas.



La chica gana el US Open con 18 años en 2021, con un juego alegre, atre­vido, con despar­pajo, sin miedo.



Entonces, boom a nivel marke­ting. Marcas y más… pic.twitter.com/xNMG2ZfzWF — José Morón (@jmgmoron) June 25, 2025

« Je suis triste de voir Raducanu dans cet état. Elle est encore victime de l’en­vi­ron­ne­ment et de ce qui génère un produit attractif pour les marques (…). Au‐delà de ses problèmes de dos, il m’ar­rive de la regarder jouer et de me demander où est passée la fille dont nous sommes tous tombés amou­reux en ce mois de septembre 2021. Elle s’est perdue en chemin, comme beau­coup de jeunes qui commencent tôt. C’est pour­quoi il est si impor­tant d’avoir une bonne équipe, une bonne famille, un bon état d’es­prit et, surtout, beau­coup de patience et de travail. Elle a elle‐même déclaré qu’elle aurait souhaité ne jamais gagner l’US Open. C’est une phrase très dure et qui parle des démons qu’elle a dans la tête en ce moment. »