Dans le dernier numéro de We Love Tennis Magazine que vous pouvez feuilleter numé­ri­que­ment (voir ci‐dessous), nous avions inter­rogé Jean‐René, le fonda­teur de l’Elite tennis Center de Cannes, au sujet d’Iga Swiatek qui venait de remporter l’US Open. Pour « JR », il n’y pas de doute, la Polonaise est au‐dessus.

« Quand elle est à son meilleur niveau, Iga est au‐dessus des autres, elle a une vraie marge de sécu­rité. Sur cet US Open, elle a confirmé sa supré­matie. Néanmoins, elle est un peu jeune dans ce rôle de leader du tennis féminin, même si sa place de numéro 1 est logique. Le public aime s’identifier à des stars qui sont régu­liè­re­ment perfor­mantes lors des grands rendez‐vous. Depuis un moment, ce n’est pas le cas, d’où cette idée que le tennis féminin n’est pas stable, que sur chaque tournoi, une quin­zaine de joueuses peuvent l’emporter. Avec Iga, il faut attendre un peu, car c’est encore frais. Personnellement, je pense qu’elle peut s’inscrire dans la durée. Elle a les armes physiques, tech­niques et mentales pour être une leader et rester tout en haut pendant un bon bout de temps »

Le numéro 83 sortira pour la fin de l’année avec quelques surprises…

Demi‐finaliste à Ostrava, Iga confirme son statut semaine après semaine.