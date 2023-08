De retour sur le circuit en juillet dernier après une absence de deux ans liée à des problèmes physiques, Jennifer Brady, ancienne 13e joueuse mondiale, fina­liste de l’Open d’Australie en 2021 et demi‐finaliste de l’US Open en 2020, s’est longue­ment confiée chez nos confrères d’Eurosport dans l’ex­cellent Players’ Voice. Un long mono­logue dans lequel elle évoque une certaine prise de conscience due à cette période loin du circuit.

« Je pense que beau­coup de joueuses perdent un peu le sens des réalités lorsque nous sommes en tournée. Certaines d’entre nous se plaignent de sujets qui ne sont vrai­ment pas si graves. On a de la flexi­bi­lité dans notre vie profes­sion­nelle, on peut gérer nos horaires et s’or­ga­niser pour nous‐même. On peut contrôler beau­coup de choses. Nous sommes notre propre patron et nous sommes extrê­me­ment privi­lé­giées de faire ce que nous faisons. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que c’était vrai­ment de la ‘merde’ quand j’étais absente. Le tennis, c’est ma vie. C’est notre pain quoti­dien, mais on le prend parfois pour acquis. A tout moment, tout cela peut vous être retiré. On ne sait jamais quel tournoi ou quel match peut être le dernier. Je pense qu’il faut regarder vers l’avenir, essayer de trouver la bonne formule quand ça devient diffi­cile et que les choses ne se passent pas comme on le souhaite et en faire une force pour apprendre. »