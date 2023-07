De retour sur le circuit, la semaine dernière à l’oc­ca­sion du Challenger de Granby (défaite au 2e tour), l’an­cienne 13e joueuse mondiale et fina­liste de l’Open d’Australie en 2021, Jennifer Brady, semble enfin avoir laissé ses nombreux pépins physiques derrière elle.

Blessée au tendon d’Achille, au genou ou encore au pied, l’Américaine, qui a dû repousser plusieurs fois son retour à la compé­ti­tion, est ravie de regoûter à la vie d’une joueuse profes­sion­nelle malgré ses routines et ses inconvénients.

« Je pensais qu’être de retour allait être telle­ment diffé­rent, et puis j’ai rapi­de­ment réalise que c’est la même merde, c’est juste un moment diffé­rent. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes maux de tête, rien n’a changé. Mais je sais aussi que je suis extrê­me­ment chan­ceuse de faire ce que je fais. Vivre constam­ment dans une valise, à un endroit pendant une semaine ou deux et puis repartir, cela ne me dérange pas. J’aime ça. C’est notre vie, c’est la vie d’un joueur de tennis professionnel. »