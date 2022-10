Quasiment assurée de parti­ciper pour la toute première fois de sa carrière aux WTA Finals, le Masters disputée en fin de saison et réunis­sant les huit meilleures joueuses de l’année, Jessica Pegula, actuelle 6e joueuse mondiale, est revenue sur sa lente progres­sion alors qu’elle est désor­mais âgée de 28 ans.

« Pour moi, cela a toujours été un objectif d’être en finale WTA. Je ne sais pas si c’était l’ob­jectif prin­cipal au début de l’année, mais au fil de la saison, c’est devenu quelque chose dont nous avons parlé à chaque tournoi. Je n’ai plus 20 ans, être un peu plus âgé que les autres me rend plus consciente de ce qui se passe en tournée. Ça m’a toujours aidé menta­le­ment, d’être toujours sur mes gardes et de ne jamais rien prendre pour acquis. »