Jessica peut quelques fois parler fran­che­ment. Dernièrement, elle a vécu une expé­rience assez étrange et elle a attendu la fin de l’US Open pour s’ex­primer à ce sujet.

En effet, en quarts de finale de l’US Open face à Krejcikova, elle a demandé une pause car elle avait des douleurs dans le dos. La suite c’est elle qui la raconte.

« Je voulais faire des exer­cices pour renforcer mes muscles abdo­mi­naux et activer mon corps. J’ai donc pris deux serviettes avec moi même si je savais qu’il y avait des serviettes là‐bas. Quand je suis arrivée, je n’ai pu que constater les « dégâts », les toilettes du Artur Ashe étaient tout simple­ment dégoû­tantes, j’ai donc logi­que­ment étendu les serviettes. »