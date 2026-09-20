Battue une troisième fois de suite par Aryna Sabalenka à l’US Open, au stade des demi‐finales, après avoir subi le même sort en 2025 et en 2024 en finale, Jessica Pegula connaît bien Aryna Sabalenka.
Et alors que certains observateurs ont souligné le côté colérique de la Biélorusse, qui l’empêcherait de bien performer, l’Américaine estime quant à elle que c’est grâce à cette énergie parfois négative qu’Aryna parvient à se maintenir à ce niveau.
« Aryna joue très bien quand elle est en colère. Moi, je n’y arrive pas, par exemple. Quand je me mets en colère, je commence à frapper trop fort et je m’énerve encore plus. Ça ne marche pas pour moi. Je ne crois pas avoir jamais vu une joueuse jouer aussi bien alors qu’elle est visiblement furieuse. Certaines pourraient réussir quelques coups gagnants, mais elles ne parviendraient pas à maintenir ce niveau. Peu de joueuses y parviennent, alors qu’elle, oui. C’est difficile de le faire et de tenir le coup tout au long du match. C’est une joueuse très émotive, mais c’est justement comme ça qu’elle arrive à bien jouer. Elle sait bien jouer en se laissant guider par ses émotions. Nous sommes tous différents et il faut comprendre ce qui fonctionne pour chacun. Elle n’arrive certainement pas à contenir ses émotions, mais dans son cas, ça marche. En réalité, il vaut mieux éviter qu’elle se mette en colère. Je n’arrive même pas à l’imaginer en train de jouer au tennis normalement : elle ne serait pas aussi performante. »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 15:45