Battue une troi­sième fois de suite par Aryna Sabalenka à l’US Open, au stade des demi‐finales, après avoir subi le même sort en 2025 et en 2024 en finale, Jessica Pegula connaît bien Aryna Sabalenka.

Et alors que certains obser­va­teurs ont souligné le côté colé­rique de la Biélorusse, qui l’empêcherait de bien performer, l’Américaine estime quant à elle que c’est grâce à cette énergie parfois néga­tive qu’Aryna parvient à se main­tenir à ce niveau.

« Aryna joue très bien quand elle est en colère. Moi, je n’y arrive pas, par exemple. Quand je me mets en colère, je commence à frapper trop fort et je m’énerve encore plus. Ça ne marche pas pour moi. Je ne crois pas avoir jamais vu une joueuse jouer aussi bien alors qu’elle est visi­ble­ment furieuse. Certaines pour­raient réussir quelques coups gagnants, mais elles ne parvien­draient pas à main­tenir ce niveau. Peu de joueuses y parviennent, alors qu’elle, oui. C’est diffi­cile de le faire et de tenir le coup tout au long du match. C’est une joueuse très émotive, mais c’est juste­ment comme ça qu’elle arrive à bien jouer. Elle sait bien jouer en se lais­sant guider par ses émotions. Nous sommes tous diffé­rents et il faut comprendre ce qui fonc­tionne pour chacun. Elle n’arrive certai­ne­ment pas à contenir ses émotions, mais dans son cas, ça marche. En réalité, il vaut mieux éviter qu’elle se mette en colère. Je n’arrive même pas à l’imaginer en train de jouer au tennis norma­le­ment : elle ne serait pas aussi performante. »