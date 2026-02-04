Dans son podcast, l’ancien joueur américain a vivement critiqué Aryna Sabalenka qui selon lui n’a pas été à la hauteur mentalement.
« Sabalenka, encore une fois, je crois qu’elle menait 3–0 dans le troisième set, n’est‐ce pas ? Je vais peut‐être m’attirer quelques critiques, mais il faut avoir cet instinct de tueur. Quand vous affrontez quelqu’un, surtout en finale, vous devez prendre l’avantage et faire tout votre possible pour le conserver, maintenir la pression, réduire vos erreurs, ne concéder aucun point et obliger votre adversaire à tout gagner. Je sais qu’elle a eu de la malchance dans le passé, perdant plusieurs finales qu’elle n’aurait peut‐être pas dû perdre, mais quand on mène 3–0 dans le troisième set d’un tournoi majeur comme celui‐là, il faut conclure. Elle est bien trop bonne joueuse pour ne pas le faire »,
Publié le mercredi 4 février 2026 à 11:16