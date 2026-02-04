Dans son podcast, l’an­cien joueur améri­cain a vive­ment critiqué Aryna Sabalenka qui selon lui n’a pas été à la hauteur mentalement.

« Sabalenka, encore une fois, je crois qu’elle menait 3–0 dans le troi­sième set, n’est‐ce pas ? Je vais peut‐être m’at­tirer quelques critiques, mais il faut avoir cet instinct de tueur. Quand vous affrontez quel­qu’un, surtout en finale, vous devez prendre l’avan­tage et faire tout votre possible pour le conserver, main­tenir la pres­sion, réduire vos erreurs, ne concéder aucun point et obliger votre adver­saire à tout gagner. Je sais qu’elle a eu de la malchance dans le passé, perdant plusieurs finales qu’elle n’au­rait peut‐être pas dû perdre, mais quand on mène 3–0 dans le troi­sième set d’un tournoi majeur comme celui‐là, il faut conclure. Elle est bien trop bonne joueuse pour ne pas le faire »,