Si Jimmy Connors s’ex­prime surtout sur le tennis masculin, il reste un spec­ta­teur attentif du circuit WTA où Aryna Sabalenka continue de régner, notam­ment après son sacre sur le WTA 1000 de Miami. Et visi­ble­ment, Jimbo est un grand fan de la Biélorusse, qui n’a cessé de progresser ces dernières années.

« Des courts en dur à la terre battue – ce n’est peut‐être pas son terrain de prédi­lec­tion – mais elle est plutôt douée sur la terre battue. C’est la première joueuse mondiale, elle est donc douée sur tous les terrains. Mais je pense que les courts en dur, l’US Open et l’Australie, sont ses préférés. Il sera inté­res­sant de voir ce qu’il en est main­te­nant, car elle entame un programme assez chargé avec trois tour­nois du Grand Chelem en quatre mois, plus la saison sur terre battue. Il sera inté­res­sant de voir comment elle se prépare diffé­rem­ment pour chaque tournoi, de la terre battue au gazon, puis aux courts en dur. Ce sera inté­res­sant à voir. Mais c’est toujours amusant de la regarder et j’aime la regarder parce qu’elle s’y est prise et a travaillé dur pour arriver là où elle est maintenant. »