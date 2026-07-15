Battue de manière totalement rocambolesque en quarts de finale de Roland‐Garros puis éliminée dès les huitièmes de finale à Wimbledon, Aryna Sabalenka ne traverse pas la meilleure période de sa carrière.
La numéro 1 mondiale, à qui il reste une chance de soulever un titre du Grand Chelem en 2026, commence à susciter de la frustration, autant auprès de ses fans que des spécialistes.
C’est notamment le cas de la légende vivante, Jimmy Connors, qui s’est exprimé avec franchise au sujet de la Biélorusse dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec son fils, Advantage Connors.
« Aryna Sabalenka va devoir commencer à faire ses preuves. Je ne sais plus quoi dire à son sujet. Ça fait si longtemps qu’on parle d’elle, et elle nous a fait vivre des hauts et des bas, comme dans des montagnes russes. On sait qu’elle a le niveau. Elle l’a prouvé par sa façon de jouer. J’aimerais bien avoir une explication. »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 16:44