Battue de manière tota­le­ment rocam­bo­lesque en quarts de finale de Roland‐Garros puis éliminée dès les huitièmes de finale à Wimbledon, Aryna Sabalenka ne traverse pas la meilleure période de sa carrière.

La numéro 1 mondiale, à qui il reste une chance de soulever un titre du Grand Chelem en 2026, commence à susciter de la frus­tra­tion, autant auprès de ses fans que des spécialistes.

C’est notam­ment le cas de la légende vivante, Jimmy Connors, qui s’est exprimé avec fran­chise au sujet de la Biélorusse dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec son fils, Advantage Connors.

« Aryna Sabalenka va devoir commencer à faire ses preuves. Je ne sais plus quoi dire à son sujet. Ça fait si long­temps qu’on parle d’elle, et elle nous a fait vivre des hauts et des bas, comme dans des montagnes russes. On sait qu’elle a le niveau. Elle l’a prouvé par sa façon de jouer. J’aimerais bien avoir une explication. »