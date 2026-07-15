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Jimmy Connors ne comprend plus Sabalenka : « Je ne sais plus quoi dire. J’aimerais bien avoir une explication »

Par
Thomas S
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Battue de manière tota­le­ment rocam­bo­lesque en quarts de finale de Roland‐Garros puis éliminée dès les huitièmes de finale à Wimbledon, Aryna Sabalenka ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. 

La numéro 1 mondiale, à qui il reste une chance de soulever un titre du Grand Chelem en 2026, commence à susciter de la frus­tra­tion, autant auprès de ses fans que des spécialistes.

C’est notam­ment le cas de la légende vivante, Jimmy Connors, qui s’est exprimé avec fran­chise au sujet de la Biélorusse dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec son fils, Advantage Connors.

« Aryna Sabalenka va devoir commencer à faire ses preuves. Je ne sais plus quoi dire à son sujet. Ça fait si long­temps qu’on parle d’elle, et elle nous a fait vivre des hauts et des bas, comme dans des montagnes russes. On sait qu’elle a le niveau. Elle l’a prouvé par sa façon de jouer. J’aimerais bien avoir une explication. »

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 16:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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