N’ayant plus remporté de titre depuis son Sunshine double en mars dernier (Indian Wells‐Miami), Aryna Sabalenka a vécu des derniers mois compli­qués sur le circuit.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, la légende Jimmy Connors a insinué que la Biélorusse n’était peut‐être pas plei­ne­ment concen­trée sur le tennis.

« Le tennis, c’est un métier qui occupe 365 jours par an. Si vous voulez être la meilleure, ou l’une des meilleures, et si vous avez des centres d’intérêt exté­rieurs qui vous détournent de cet objectif, et je sais que c’est le cas de tout le monde, tout dépend de la façon dont vous gérez cela. Est‐ce que cela est devenu plus impor­tant que de gagner ? Parce qu’une fois que vous ne gagnez plus et que vous ne remplissez plus des stades de 25 000 places, vous savez quel est le seul mot auquel vous devez vous habi­tuer ? Au revoir. Et je déteste le dire comme ça, mais c’est vrai. Regardez cette jeune fille de 19 ans (Mirra Andreeva), elle arrive, c’est elle la prochaine. Si Sabalenka n’y arrive pas, ils vont se tourner vers elle (Andreeva) parce qu’elle fera le plein dans les stades, et qu’elle gagne. Tout le monde est concerné par ces inté­rêts exté­rieurs. Il y a les publi­cités, les appa­ri­tions publiques, les événe­ments spéciaux et les rencontres avec le public. Être la meilleure implique des obli­ga­tions, mais il faut savoir les gérer pour qu’elles ne prennent pas le pas sur le tennis — qui t’a d’ailleurs permis d’obtenir tout cela. »