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Jimmy Connors sur la joueuse dont tout le monde parle : « Ce qu’elle apporte au tennis féminin est tout simple­ment incroyable »

Par
Thomas S
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C’est sans aucun doute la joueuse du moment sur le circuit WTA, d’au­tant plus suite au plus beau titre de sa carrière récem­ment décroché à Washington.

Alexandra Eala ne laisse en effet pas indif­fé­rent, tant par son jeu que par l’énergie qu’elle génère avec ses nombreux fans visibles et audibles à travers les tour­nois du monde entier.

Désireux de s’ex­primer au sujet de la Philippine, dans le dernier épisode de son podcast, Advantage Connors, Jimmy s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux et enthousiasme. 

« Parlons de ses fans et du succès qu’elle a connu ; ce qu’elle apporte au tennis féminin est tout simple­ment incroyable. Son sacre dans un tournoi 500 (à Washington) est une consé­cra­tion. Quelle est la prochaine étape sur sa liste ? Un tournoi 1000, car elle en a l’opportunité à l’approche d’un Grand Chelem. On parle tout le temps de confiance, et avec cette confiance et ce public qui se déplace à ses matchs pour la soutenir, je sais ce qu’un public peut faire pour vous et comment il peut vous pousser à atteindre des niveaux de jeu que vous n’auriez jamais cru pouvoir atteindre par vous‐même, car ce petit coup de pouce supplé­men­taire vous fait parfois gagner des matchs. C’est assez incroyable. Et j’aime sa façon de jouer. Elle est gauchère, elle prend la balle tôt, elle n’a pas peur d’être agres­sive sur ses retours et dans son jeu. C’est très rafraî­chis­sant de voir ça. »

Publié le vendredi 7 août 2026 à 17:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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