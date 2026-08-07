C’est sans aucun doute la joueuse du moment sur le circuit WTA, d’autant plus suite au plus beau titre de sa carrière récemment décroché à Washington.
Alexandra Eala ne laisse en effet pas indifférent, tant par son jeu que par l’énergie qu’elle génère avec ses nombreux fans visibles et audibles à travers les tournois du monde entier.
Désireux de s’exprimer au sujet de la Philippine, dans le dernier épisode de son podcast, Advantage Connors, Jimmy s’est montré particulièrement élogieux et enthousiasme.
« Parlons de ses fans et du succès qu’elle a connu ; ce qu’elle apporte au tennis féminin est tout simplement incroyable. Son sacre dans un tournoi 500 (à Washington) est une consécration. Quelle est la prochaine étape sur sa liste ? Un tournoi 1000, car elle en a l’opportunité à l’approche d’un Grand Chelem. On parle tout le temps de confiance, et avec cette confiance et ce public qui se déplace à ses matchs pour la soutenir, je sais ce qu’un public peut faire pour vous et comment il peut vous pousser à atteindre des niveaux de jeu que vous n’auriez jamais cru pouvoir atteindre par vous‐même, car ce petit coup de pouce supplémentaire vous fait parfois gagner des matchs. C’est assez incroyable. Et j’aime sa façon de jouer. Elle est gauchère, elle prend la balle tôt, elle n’a pas peur d’être agressive sur ses retours et dans son jeu. C’est très rafraîchissant de voir ça. »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 17:08