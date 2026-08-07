C’est sans aucun doute la joueuse du moment sur le circuit WTA, d’au­tant plus suite au plus beau titre de sa carrière récem­ment décroché à Washington.

Alexandra Eala ne laisse en effet pas indif­fé­rent, tant par son jeu que par l’énergie qu’elle génère avec ses nombreux fans visibles et audibles à travers les tour­nois du monde entier.

Désireux de s’ex­primer au sujet de la Philippine, dans le dernier épisode de son podcast, Advantage Connors, Jimmy s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux et enthousiasme.

« Parlons de ses fans et du succès qu’elle a connu ; ce qu’elle apporte au tennis féminin est tout simple­ment incroyable. Son sacre dans un tournoi 500 (à Washington) est une consé­cra­tion. Quelle est la prochaine étape sur sa liste ? Un tournoi 1000, car elle en a l’opportunité à l’approche d’un Grand Chelem. On parle tout le temps de confiance, et avec cette confiance et ce public qui se déplace à ses matchs pour la soutenir, je sais ce qu’un public peut faire pour vous et comment il peut vous pousser à atteindre des niveaux de jeu que vous n’auriez jamais cru pouvoir atteindre par vous‐même, car ce petit coup de pouce supplé­men­taire vous fait parfois gagner des matchs. C’est assez incroyable. Et j’aime sa façon de jouer. Elle est gauchère, elle prend la balle tôt, elle n’a pas peur d’être agres­sive sur ses retours et dans son jeu. C’est très rafraî­chis­sant de voir ça. »