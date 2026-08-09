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Jimmy Connors sur le nouveau phéno­mène du circuit féminin : « Ce qu’elle génère est inti­mi­dant. Qu’on l’aime ou non, qu’on l’apprécie ou non, on est là »

Par
Thomas S
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Après s’être montré parti­cu­liè­re­ment élogieux envers Alexandra Eala, récem­ment titrée sur le WTA 500 de Washington, en insis­tant notam­ment sur son style de jue offensif, Jimmy Connors a égale­ment tenu à évoquer l’im­pres­sion­nant soutien popu­laire dont béné­ficie la Philippe.

Et forcé­ment, ‘Jimbo’ est assez emballé, lui qui adorait les ambiances élec­triques lors­qu’il jouait.

« C’est génial, ce soutien du public, non ? Ça la motive. Ça lui met dans la tête : ‘Je fais ça pour moi, et j’amène les gens sur le court avec moi pour qu’ils me soutiennent, pour qu’ils fassent partie de ce que je fais’. Et c’est inti­mi­dant… J’aime ça, j’aime quand le public s’implique, qu’il fait partie du spec­tacle, qu’il soutient ses joueurs, qu’il les pousse et qu’il n’a pas peur de le montrer. C’est ce qui rend le tennis passion­nant, à mon avis. Qu’on l’aime ou non, qu’on l’apprécie ou non, on est là. On veut la voir gagner ou pas, mais on est là. Et tout cela ne fait que susciter de l’intérêt pour le tennis féminin, et pour elle en parti­cu­lier, ce qui est formidable. »

Publié le dimanche 9 août 2026 à 14:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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