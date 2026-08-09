Après s’être montré parti­cu­liè­re­ment élogieux envers Alexandra Eala, récem­ment titrée sur le WTA 500 de Washington, en insis­tant notam­ment sur son style de jue offensif, Jimmy Connors a égale­ment tenu à évoquer l’im­pres­sion­nant soutien popu­laire dont béné­ficie la Philippe.

Et forcé­ment, ‘Jimbo’ est assez emballé, lui qui adorait les ambiances élec­triques lors­qu’il jouait.

« C’est génial, ce soutien du public, non ? Ça la motive. Ça lui met dans la tête : ‘Je fais ça pour moi, et j’amène les gens sur le court avec moi pour qu’ils me soutiennent, pour qu’ils fassent partie de ce que je fais’. Et c’est inti­mi­dant… J’aime ça, j’aime quand le public s’implique, qu’il fait partie du spec­tacle, qu’il soutient ses joueurs, qu’il les pousse et qu’il n’a pas peur de le montrer. C’est ce qui rend le tennis passion­nant, à mon avis. Qu’on l’aime ou non, qu’on l’apprécie ou non, on est là. On veut la voir gagner ou pas, mais on est là. Et tout cela ne fait que susciter de l’intérêt pour le tennis féminin, et pour elle en parti­cu­lier, ce qui est formidable. »