Après s’être montré particulièrement élogieux envers Alexandra Eala, récemment titrée sur le WTA 500 de Washington, en insistant notamment sur son style de jue offensif, Jimmy Connors a également tenu à évoquer l’impressionnant soutien populaire dont bénéficie la Philippe.
Et forcément, ‘Jimbo’ est assez emballé, lui qui adorait les ambiances électriques lorsqu’il jouait.
« C’est génial, ce soutien du public, non ? Ça la motive. Ça lui met dans la tête : ‘Je fais ça pour moi, et j’amène les gens sur le court avec moi pour qu’ils me soutiennent, pour qu’ils fassent partie de ce que je fais’. Et c’est intimidant… J’aime ça, j’aime quand le public s’implique, qu’il fait partie du spectacle, qu’il soutient ses joueurs, qu’il les pousse et qu’il n’a pas peur de le montrer. C’est ce qui rend le tennis passionnant, à mon avis. Qu’on l’aime ou non, qu’on l’apprécie ou non, on est là. On veut la voir gagner ou pas, mais on est là. Et tout cela ne fait que susciter de l’intérêt pour le tennis féminin, et pour elle en particulier, ce qui est formidable. »
Publié le dimanche 9 août 2026 à 14:09