Après sa finale perdue à l’US Open contre Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a fait un retour diffi­cile à la compé­ti­tion, avec une élimi­na­tion surprise contre Nikola Bartunkova (34e mondiale) au deuxième tour du WTA 1000 de Pékin.

Une contre‐performance invi­tant à l’in­quié­tude les spécia­listes de la petite balle jaune, à commencer par Jimmy Connors. Dans son podcast, l’oc­tuple cham­pion en Grand Chelem estime que des choses perturbent la numéro deux mondiale en dehors des courts, l’empêchant d’ex­primer son meilleur tennis.

« Elle frappe la balle avec une puis­sance incroyable. Mais quand on a d’autres choses en tête… J’ai vu jouer cette joueuse quand elle gagne, et je l’ai vue jouer quand elle perd. Parfois, quand on vise la ligne, la balle finit sept ou dix centi­mètres du mauvais côté. Et on ne peut pas expli­quer pour­quoi ça arrive, mais les influences exté­rieures ont un effet néfaste. Les distrac­tions. C’est le mot juste. Donc, même quand on s’entraîne et qu’on travaille son jeu, qu’on essaie de s’améliorer et qu’on se dit : « Je peux gagner ce tournoi », peu importe. Il arrive parfois que cette distrac­tion s’ins­talle insi­dieu­se­ment, et il est parfois diffi­cile de la combattre. Elle va devoir se ressaisir. Je l’apprécie. Ce n’est tout simple­ment pas elle », a estimé « Jimbo » dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.