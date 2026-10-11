Après sa finale perdue à l’US Open contre Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a fait un retour difficile à la compétition, avec une élimination surprise contre Nikola Bartunkova (34e mondiale) au deuxième tour du WTA 1000 de Pékin.
Une contre‐performance invitant à l’inquiétude les spécialistes de la petite balle jaune, à commencer par Jimmy Connors. Dans son podcast, l’octuple champion en Grand Chelem estime que des choses perturbent la numéro deux mondiale en dehors des courts, l’empêchant d’exprimer son meilleur tennis.
« Elle frappe la balle avec une puissance incroyable. Mais quand on a d’autres choses en tête… J’ai vu jouer cette joueuse quand elle gagne, et je l’ai vue jouer quand elle perd. Parfois, quand on vise la ligne, la balle finit sept ou dix centimètres du mauvais côté. Et on ne peut pas expliquer pourquoi ça arrive, mais les influences extérieures ont un effet néfaste. Les distractions. C’est le mot juste. Donc, même quand on s’entraîne et qu’on travaille son jeu, qu’on essaie de s’améliorer et qu’on se dit : « Je peux gagner ce tournoi », peu importe. Il arrive parfois que cette distraction s’installe insidieusement, et il est parfois difficile de la combattre. Elle va devoir se ressaisir. Je l’apprécie. Ce n’est tout simplement pas elle », a estimé « Jimbo » dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 09:50