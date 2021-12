Aussi éton­nant que cela puisse paraître, à seule­ment 30 ans et alors qu’elle avait remporté son quatrième titre en carrière cet été sur le gazon de Nottingham, Johanna Konta a annoncé ce mercredi la fin de sa carrière profes­sion­nelle. Dans une lettre inti­tulée « Grateful » (recon­nais­sante), la Britannique n’ex­plique pas les raisons de cette déci­sion et préfère regarder le chemin parcouru.

Demi‐finaliste à l’Open d’Australie, Roland‐Garros et Wimbledon et quart de fina­liste à l’US Open, l’an­cienne 4e joueuse mondiale va donc ranger les raquettes au placard après une carrière bien remplie et longue de 13 ans.