Après avoir annoncé à la surprise géné­rale sa retraite profes­sion­nelle ce mercredi dans une publi­ca­tion assez évasive sur son compte Twitter, Johanna Konta a donné plus de préci­sion sur ses inten­tions alors qu’elle n’a que 30 ans et qu’elle venait de remporter un quatrième trophée en carrière sur le gazon de Nottingham en juin dernier. Et visi­ble­ment, la Britannique n’est plus autant motivée qu’a­vant comme elle l’a expliqué dans un bel entre­tien sur le site de la WTA.

« Je pense que le deuil est un bon mot pour décrire une partie de la situa­tion parce que c’est un peu comme une rupture, mais la seule chose que je dirais qui est diffé­rente, c’est que ce n’est pas un moment qui s’est produit et ensuite j’ai fait face. J’étais encore en train de jouer avec tous ces senti­ments et toutes ces pensées pendant presque toute l’année. Donc ce n’était pas une déci­sion et d’un coup c’était fini. C’était des petites déci­sions. C’était des petits moments et cela a pris du temps […] Quand vous en arrivez là, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous‐même parce que vous n’avez pas fait le travail néces­saire et que vous n’avez pas l’énergie pour le faire. Cela vous demande beau­coup de jouer à votre meilleur niveau. Cela vous demande beau­coup, pas seule­ment au niveau des résul­tats, mais aussi au niveau du juge­ment des autres. Lorsque vous vous sentez prêt à faire cet inves­tis­se­ment, cela fait partie du travail. Mais une fois que vous sentez que vous ne pouvez pas, alors je pense que c’est là que vous vous dites, eh bien, je ne peux pas vrai­ment faire ça comme je veux le faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas me donner à fond pour ça parce que je n’ai plus rien à donner. »