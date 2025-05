Une nouvelle fois auteur d’une pres­ta­tion inquié­tante, battue par Danielle Collins dès le troi­sième tour du WTA 1000 de Rome, Iga Swiatek n’aborde pas de la meilleure des manières la défense de son titre à Roland‐Garros, elle qui va basculer à la 4e place mondiale lundi prochain.

Et pour John Isner, la Polonaise a du souci à se faire avec une concur­rence de plus en plus féroce.

« Iga est descendue à la quatrième place et n’a pas gagné de titre depuis 12 mois. Elle ne joue pas son meilleur tennis, mais elle adore jouer à Roland Garros. Elle pour­rait certai­ne­ment renverser la vapeur si elle parve­nait à se sentir à l’aise lors de ses premiers matches à Paris. Mais il y a de quoi s’in­quiéter dans le camp d’Iga Swiatek, d’au­tant qu’il y a deux joueuses qui jouent très bien : Sabalenka, qui a dominé toute l’année. Et Coco Gauff joue un très bon tennis », a déclaré l’an­cien joueur améri­cain dans le podcast, Nothing Major.