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John Lloyd sur Emma Raducanu : « Je vais proba­ble­ment m’attirer des ennuis en disant ça… »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir enchaîné les chan­ge­ments d’en­traî­neur ces dernières années, Emma Raducanu a fina­le­ment choisi de revenir à la case départ en renouant avec Andrew Richardson, l’homme qui l’avait guidée vers l’un des plus grands exploits de l’his­toire du tennis moderne : son sacre à l’US Open en 2021, à seule­ment 18 ans, après être sortie des qualifications.

Ce retour a fait réagir John Lloyd. L’ancien 21e joueur mondial, aujourd’hui consul­tant, a livré un avis sans détour lors d’un entre­tien accordé à Tennis365.

« Personne d’autre n’a dit ça, donc je vais proba­ble­ment m’attirer des ennuis… Mais pour être honnête, si j’étais Andrew Richardson, j’aurais longue­ment réfléchi avant d’accepter de revenir. Après ce qui s’est passé à l’US Open… Pour moi, c’était ahuris­sant. Et puis elle revient vers lui quand elle a besoin d’aide.Mais bon, c’est un autre sujet, et c’est à eux de voir s’ils ont réglé leurs problèmes. J’espère simple­ment qu’elle restera avec lui et qu’elle lui donnera la chance qu’il mérite. Andrew est très doué dans ce qu’il fait, il a connu de grands succès avec elle. Je n’avais pas compris du tout pour­quoi ça s’était terminé au départ, c’était la chose la plus illo­gique que j’aie vue depuis des années. Mais ils sont de retour ensemble main­te­nant, c’est l’essentiel, elle a très bien joué au Queen’s, et elle va grimper dans le clas­se­ment, elle est sacré­ment douée. »

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 14:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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