Après avoir enchaîné les chan­ge­ments d’en­traî­neur ces dernières années, Emma Raducanu a fina­le­ment choisi de revenir à la case départ en renouant avec Andrew Richardson, l’homme qui l’avait guidée vers l’un des plus grands exploits de l’his­toire du tennis moderne : son sacre à l’US Open en 2021, à seule­ment 18 ans, après être sortie des qualifications.

Ce retour a fait réagir John Lloyd. L’ancien 21e joueur mondial, aujourd’hui consul­tant, a livré un avis sans détour lors d’un entre­tien accordé à Tennis365.

« Personne d’autre n’a dit ça, donc je vais proba­ble­ment m’attirer des ennuis… Mais pour être honnête, si j’étais Andrew Richardson, j’aurais longue­ment réfléchi avant d’accepter de revenir. Après ce qui s’est passé à l’US Open… Pour moi, c’était ahuris­sant. Et puis elle revient vers lui quand elle a besoin d’aide.Mais bon, c’est un autre sujet, et c’est à eux de voir s’ils ont réglé leurs problèmes. J’espère simple­ment qu’elle restera avec lui et qu’elle lui donnera la chance qu’il mérite. Andrew est très doué dans ce qu’il fait, il a connu de grands succès avec elle. Je n’avais pas compris du tout pour­quoi ça s’était terminé au départ, c’était la chose la plus illo­gique que j’aie vue depuis des années. Mais ils sont de retour ensemble main­te­nant, c’est l’essentiel, elle a très bien joué au Queen’s, et elle va grimper dans le clas­se­ment, elle est sacré­ment douée. »