Après avoir enchaîné les changements d’entraîneur ces dernières années, Emma Raducanu a finalement choisi de revenir à la case départ en renouant avec Andrew Richardson, l’homme qui l’avait guidée vers l’un des plus grands exploits de l’histoire du tennis moderne : son sacre à l’US Open en 2021, à seulement 18 ans, après être sortie des qualifications.
Ce retour a fait réagir John Lloyd. L’ancien 21e joueur mondial, aujourd’hui consultant, a livré un avis sans détour lors d’un entretien accordé à Tennis365.
« Personne d’autre n’a dit ça, donc je vais probablement m’attirer des ennuis… Mais pour être honnête, si j’étais Andrew Richardson, j’aurais longuement réfléchi avant d’accepter de revenir. Après ce qui s’est passé à l’US Open… Pour moi, c’était ahurissant. Et puis elle revient vers lui quand elle a besoin d’aide.Mais bon, c’est un autre sujet, et c’est à eux de voir s’ils ont réglé leurs problèmes. J’espère simplement qu’elle restera avec lui et qu’elle lui donnera la chance qu’il mérite. Andrew est très doué dans ce qu’il fait, il a connu de grands succès avec elle. Je n’avais pas compris du tout pourquoi ça s’était terminé au départ, c’était la chose la plus illogique que j’aie vue depuis des années. Mais ils sont de retour ensemble maintenant, c’est l’essentiel, elle a très bien joué au Queen’s, et elle va grimper dans le classement, elle est sacrément douée. »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 14:57