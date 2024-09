Invité à s’ex­primer sur l’US raté de Cori Gauff, tenante du titre et éliminée dès les huitièmes de finale par Emma Navarro, John McEnroe a estimé que la pres­sion était certai­ne­ment un peu trop forte sur les épaules de la 6e joueuse mondiale, régu­liè­re­ment comparée à Serena Williams.

« Je ne sais pas ce qui se passe dans son équipe, mais je pense qu’il y aura des chan­ge­ments, c’est mon avis. Quand elle a fait le chan­ge­ment l’année dernière et qu’elle a engagé Brad (Gilbert), cela l’a stimulée et elle a fait une belle saison sur dur. Un an plus tard, je ne sais pas ce qui s’est passé. Elle a toujours des problèmes avec son service, elle a toujours des problèmes avec son coup droit. Elle semble être plus ouver­te­ment frus­trée sur le court, plus que je ne l’ai vu aupa­ra­vant. Je pense que c’est juste la pres­sion des attentes. J’entends certains personnes dire : ‘Elle va suivre les traces de Serena Williams’. Et tu te dis : ‘Oh oui, bien sûr, ça va être facile’. »