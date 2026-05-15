L’exercice n’est pas simple, désigner les quatre meilleurs joueuses de l’histoire. Malgré le risque d’en oublier, John a joué le jeu et il a donc choisi son quatuor. On y retrouve donc forcément Serena Williams et Steffi Graf pour leurs palmarès inégalés, mais aussi Billie Jean King, figure mythique et symbolique.
Et puis John a dû faire un vrai choix en sortant Chris Evert au profit de Navratilova.
« Je l’ai choisie parce que, même si j’adore Chrissie, Martina, lorsqu’elle est arrivée dans ce sport, a dû faire défection et partir vers l’âge de 16⁄18 ans, quitter sa famille et se retrouver soudainement seule. En plus de cela, ce qui est déjà assez difficile, d’essayer d’être la meilleure joueuse du monde, de jouer contre les Chris Evert de ce monde, elle a perdu tous ses sponsors parce qu’elle a révélé son homosexualité. Elle a donc tout perdu, mais elle a continué d’avancer. Elle a perdu tous ses sponsors et tout le reste, et le regard des autres sur elle, c’est extrêmement difficile à vivre. »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 11:24