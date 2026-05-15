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John McEnroe désigne les quatre meilleures joueuses de l’his­toire avec un choix fort !

Par
Jean Muller
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L’exercice n’est pas simple, dési­gner les quatre meilleurs joueuses de l’his­toire. Malgré le risque d’en oublier, John a joué le jeu et il a donc choisi son quatuor. On y retrouve donc forcé­ment Serena Williams et Steffi Graf pour leurs palmarès inégalés, mais aussi Billie Jean King, figure mythique et symbolique. 

Et puis John a dû faire un vrai choix en sortant Chris Evert au profit de Navratilova.

« Je l’ai choisie parce que, même si j’adore Chrissie, Martina, lorsqu’elle est arrivée dans ce sport, a dû faire défec­tion et partir vers l’âge de 1618 ans, quitter sa famille et se retrouver soudai­ne­ment seule. En plus de cela, ce qui est déjà assez diffi­cile, d’es­sayer d’être la meilleure joueuse du monde, de jouer contre les Chris Evert de ce monde, elle a perdu tous ses spon­sors parce qu’elle a révélé son homo­sexua­lité. Elle a donc tout perdu, mais elle a continué d’avancer. Elle a perdu tous ses spon­sors et tout le reste, et le regard des autres sur elle, c’est extrê­me­ment diffi­cile à vivre. »

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 11:24

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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