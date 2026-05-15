L’exercice n’est pas simple, dési­gner les 4 joueuses de l’his­toire. Malgré le risque d’en oublier, John a joué le jeu et il a donc choisi son quatuor.

On y retrouve donc forcé­ment Serena Williams et Steffi Graf pour leurs palmarès inégalés, Billie Jean King, figure mythique et symbolique.

Et puis, John a du faire un vrai choix en sortant Chris Evert au profit de Navratilova : « Je l’ai choisie parce que, même si j’adore Chrissie, Martina, lorsqu’elle est arrivée dans ce sport, a dû faire défec­tion et partir vers l’âge de 16⁄ 18 ans, quitter sa famille et se retrouver soudai­ne­ment seule. En plus de cela, ce qui est déjà assez diffi­cile, d’es­sayer d’être la meilleure joueuse du monde, de jouer contre les Chris Evert de ce monde, elle a perdu tous ses spon­sors parce qu’elle a révélé son homosexualité.Elle a donc tout perdu, mais elle a continué d’avancer. Elle a perdu tous ses spon­sors et tout le reste, et le regard des autres sur elle, c’est extrê­me­ment diffi­cile à vivre »

