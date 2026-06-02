C’est donc officiel : Serena Williams va faire son grand retour sur le circuit professionnel, près de quatre ans après son dernier match officiel.
Invitée en double sur le tournoi du Queen’s où elle sera associée à la jeune canadienne, Victoria Mboko, la femme aux 23 tournois du Grand Chelem entend bien se tester avant de prendre une décision concernant le simple.
Interrogé à ce sujet sur TNT Sports, John McEnroe semble connaître les raisons de cet incroyable come back.
« Je suis un peu surpris qu’elle ait décidé de faire ça à son âge, après avoir eu deux enfants et vu tout ce qu’elle a accompli. Je sais qu’elle n’a pas remporté de tournoi du Grand Chelem après la naissance de son premier enfant, et je sais que c’était quelque chose qu’elle voulait prouver qu’elle était capable de faire ; je suppose donc qu’elle a été un peu déçue de ne pas y être parvenue. Cela dit, quand a eu lieu son dernier match ? Il y a quatre ans ? C’est un défi de taille, même pour Serena, mais c’est génial pour le tennis, soyons réalistes. C’est la meilleure de tous les temps. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 16:26