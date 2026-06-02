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John McEnroe sur le retour de Serena Williams : « Je suis un peu surpris qu’elle ait décidé de revenir à son âge mais je crois savoir pour­quoi elle le fait »

Par
Thomas S
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C’est donc offi­ciel : Serena Williams va faire son grand retour sur le circuit profes­sionnel, près de quatre ans après son dernier match officiel.

Invitée en double sur le tournoi du Queen’s où elle sera asso­ciée à la jeune cana­dienne, Victoria Mboko, la femme aux 23 tour­nois du Grand Chelem entend bien se tester avant de prendre une déci­sion concer­nant le simple.

Interrogé à ce sujet sur TNT Sports, John McEnroe semble connaître les raisons de cet incroyable come back. 

« Je suis un peu surpris qu’elle ait décidé de faire ça à son âge, après avoir eu deux enfants et vu tout ce qu’elle a accompli. Je sais qu’elle n’a pas remporté de tournoi du Grand Chelem après la nais­sance de son premier enfant, et je sais que c’était quelque chose qu’elle voulait prouver qu’elle était capable de faire ; je suppose donc qu’elle a été un peu déçue de ne pas y être parvenue. Cela dit, quand a eu lieu son dernier match ? Il y a quatre ans ? C’est un défi de taille, même pour Serena, mais c’est génial pour le tennis, soyons réalistes. C’est la meilleure de tous les temps. »

Publié le mardi 2 juin 2026 à 16:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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