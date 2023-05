John Millman, joueur Australien de 33 ans actuel­le­ment classé au 238ème rang est l’auteur d’une chro­nique dure et sèche envers l’organisme des joueuses de tennis profes­sionnel, la WTA.

Dans sa chro­nique pour le site Australien news.com.au l’ancien 33ème mondial revient sur la diffé­rence de rému­né­ra­tion entre le circuit masculin et féminin en char­geant la WTA.

« Les femmes béné­fi­cient de l’éga­lité sala­riale dans le tennis du Grand Chelem depuis 25 ans et il est temps qu’elles béné­fi­cient de l’éga­lité sala­riale dans tous les domaines. La WTA a eu plus de temps qu’il n’en faut pour atteindre cet objectif. Nos joueuses de tennis comptent parmi les meilleures athlètes du monde et méritent d’être payées équi­ta­ble­ment, mais malheu­reu­se­ment, elles sont repré­sen­tées par un orga­nisme peu perfor­mant. Le tennis peut donner l’exemple à tous les sports lors­qu’il parviendra enfin à une véri­table égalité. D’ici là, l’éga­lité sala­riale est une chimère et n’ar­ri­vera pas »