Nos confrères de Tennis Actu ont eu la bonne idée d’interroger l’agent de Loïs Boisson lors des championnats de France de Pro A au Tennis Club de Boulogne Billancourt qui est son nouveau club. Selon Jonathan, il faut éviter la pression.
« Concernant la “confirmation”, elle n’a pas plus de pression que ça. Pour elle, c’est vraiment le début d’une carrière, le début d’une histoire, une première saison dans sa globalité en 2026. Elle ne se dit pas qu’elle doit absolument “confirmer”. Elle veut surtout atteindre ses objectifs. Elle va découvrir l’Australie, par exemple, pour la première fois ; elle se fait une joie de jouer l’Open d’Australie pour la première fois. Elle est vraiment dans cette phase de découverte du circuit, de faire ce qu’elle aime – parce qu’elle adore ça – et tous les jours, elle y va à 100 %, pour faire du mieux possible à chaque fois »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 10:11