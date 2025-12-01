Nos confrères de Tennis Actu ont eu la bonne idée d’in­ter­roger l’agent de Loïs Boisson lors des cham­pion­nats de France de Pro A au Tennis Club de Boulogne Billancourt qui est son nouveau club. Selon Jonathan, il faut éviter la pression.

« Concernant la “confir­ma­tion”, elle n’a pas plus de pres­sion que ça. Pour elle, c’est vrai­ment le début d’une carrière, le début d’une histoire, une première saison dans sa globa­lité en 2026. Elle ne se dit pas qu’elle doit abso­lu­ment “confirmer”. Elle veut surtout atteindre ses objec­tifs. Elle va décou­vrir l’Australie, par exemple, pour la première fois ; elle se fait une joie de jouer l’Open d’Australie pour la première fois. Elle est vrai­ment dans cette phase de décou­verte du circuit, de faire ce qu’elle aime – parce qu’elle adore ça – et tous les jours, elle y va à 100 %, pour faire du mieux possible à chaque fois »





