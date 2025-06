Interrogé par nos confrères de L’Équipe le lende­main de l’éli­mi­na­tions de Loïs Boisson dès le premier tour des quali­fi­ca­tions de Wimbledon, Jonathan Dasnieres de Veigy, agent de la récente demi‐finaliste à Roland‐Garros, a évoqué le chan­ge­ment de vie de sa joueuse.

Et forcé­ment, les solli­ci­ta­tions sont nombreuses depuis cette épopée pari­sienne. Extraits.

Qu’est‐ce que Roland‐Garros a changé pour elle et pour le staff en termes de solli­ci­ta­tions et d’at­tentes ?

Pour elle, pas grand‐chose, je pense. Alors évidem­ment, elle se fait recon­naître dans la rue, ce genre de choses, elle n’avait jamais trop été habi­tuée à ça jusqu’à main­te­nant. Après, nous, on essaie de la protéger, et notam­ment moi en parti­cu­lier, des solli­ci­ta­tions. Elle n’est pas au contact de beau­coup de choses direc­te­ment, si ce n’est l’en­thou­siasme des gens qui la suivent et qui la recon­naissent et qui veulent une photo ou un auto­graphe. Mais pour l’ins­tant, elle est assez préservée de ça. Et puis oui, effec­ti­ve­ment, il y a beau­coup de solli­ci­ta­tions, mais qu’on gère très calme­ment, très humble­ment, un peu dans le même esprit que sur le côté tennis­tique, en ayant une vision un peu plus moyen‐long terme, et non pas en se préci­pi­tant à juste­ment l’ex­poser trop vite. Sur le court et en dehors, on veut prendre de bonnes déci­sions, de manière très calme, et en discu­tant ensemble sur la vision et la stra­tégie qu’on veut avoir sur les prochains mois, les prochaines années, pour qu’elle atteigne ses objec­tifs qui sont très élevés. Donc le but, c’est vrai­ment de prio­riser le tennis avant tout et de la laisser vrai­ment se déve­lopper, et petit à petit, de rajouter des petites choses à droite à gauche, mais vrai­ment en lui lais­sant le temps à tous les niveaux.