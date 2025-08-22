Avec sa demi‐finale à Roland‐Garros, Loïs Boisson s’est fait un nom auprès du public fran­çais. Un sacré pas en avant réalisé dans sa carrière spor­tive, avec une 46e place au clas­se­ment mondial, mais aussi sur l’as­pect marke­ting. Avec ce coup d’éclat, les demandes de parte­na­riat fusent. Récemment, c’est le labo­ra­toire derma­to­lo­gique SVR à qui la numéro un fran­çaise a prêté son image.

Dans les colonnes de L’Équipe, son agent Jonathan Dasnieres de Veigy a apporté des préci­sions sur ce volet impor­tant de la carrière de sa protégée.

« On aurait pu commencer en janvier 2026 mais SVR était prêt et voulait sans doute profiter de l’ex­po­si­tion du dernier Grand Chelem de l’année. Il y aura peut‐être d’autres annonces. Le but n’est pas de faire de la quan­tité, plutôt d’avoir trois, quatre parte­naires sélec­tionnés et avec qui ça aura du sens ».