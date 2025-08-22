Avec sa demi‐finale à Roland‐Garros, Loïs Boisson s’est fait un nom auprès du public français. Un sacré pas en avant réalisé dans sa carrière sportive, avec une 46e place au classement mondial, mais aussi sur l’aspect marketing. Avec ce coup d’éclat, les demandes de partenariat fusent. Récemment, c’est le laboratoire dermatologique SVR à qui la numéro un française a prêté son image.
Dans les colonnes de L’Équipe, son agent Jonathan Dasnieres de Veigy a apporté des précisions sur ce volet important de la carrière de sa protégée.
« On aurait pu commencer en janvier 2026 mais SVR était prêt et voulait sans doute profiter de l’exposition du dernier Grand Chelem de l’année. Il y aura peut‐être d’autres annonces. Le but n’est pas de faire de la quantité, plutôt d’avoir trois, quatre partenaires sélectionnés et avec qui ça aura du sens ».
Publié le vendredi 22 août 2025 à 17:44