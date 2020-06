C’est une légende du tennis et du sport qui fête ce 14 juin ses 51 ans : il s’agit de Steffi Graf ! L’Allemande a remporté 107 titres au cours de sa carrière dont 22 en Grand Chelem ce qui fait d’elle la troisième joueuse la plus titrée après Margaret Court (24) et Serena Williams (23). En 1988, la native de Mannheim réalise le Grand Chelem doré en remportant les quatre titres du Grand Chelem ainsi que la médaille d’or olympique à Séoul. Elle détient encore le record de semaines passées à la première place mondiale avec 377 semaines dont 186 consécutives. En guise de cadeau d’anniversaire, retour sur son 22e titre du Grand Chelem, le succès épique à Roland-Garros en 1999 face à Martina Hingis…