Très atten­tive à ce qu’il se passe sur le circuit profes­sionnel notam­ment en termes de déve­lop­pe­ment, Judy Murray, la maman d’Andy, s’est récem­ment exprimée au sujet de la Tunisienne Ons Jabeur qui est selon elle l’exemple parfait de ce qu’une joueuse doit apporter à son pays.

« C’est un modèle à suivre. Pour cette région, pour son pays en parti­cu­lier, je pense que tout chan­ge­ment majeur doit venir d’en haut. Il doit venir du leader. Si je regarde la Tunisie, il y a d’énormes initia­tives pour que plus de jeunes filles jouent au tennis, mais aussi pour ouvrir le sport à beau­coup plus de gens, et aussi pour amener des événe­ments WTA et ATP. Quelqu’un doit faire en sorte que cela se produise. Quelqu’un doit saisir l’op­por­tu­nité et faire en sorte que cela se produise », a déclaré la Britannique lors d’une table ronde « A Seat At The Table » de TNT Sports et Discovery+.