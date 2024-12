Retraitée depuis 2020 et récem­ment inter­viewée par nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne, l’Allemande et ancienne 9e joueuse mondiale, Julia Goerges, a notam­ment été inter­rogée sur le tennis féminin actuel ainsi que sur sa joueuse favorite.

« J’aime beau­coup Elena Rybakina parce que je peux m’iden­ti­fier à sa façon de jouer au tennis. Elle joue sans compromis. Contrairement à ses coups de fond de court et à son service, elle peut faire mieux au filet. J’aime ces coups secs et saturés et ce bon service. Je pense que c’est ainsi que l’on gagne les tour­nois du Grand Chelem. Rybakina ne l’es­père pas, elle joue pour cela. Iga Swiatek me plaît beau­coup sur le plan athlé­tique, avec sa façon de se déplacer. Je n’ai pas vu Aryna Sabalenka depuis un moment. Elle s’en­traîne incroya­ble­ment dur et n’a cessé de progresser au fil des ans. Elle mérite plei­ne­ment sa place en tête du clas­se­ment mondial. Mais si je devais en choisir une, ce serait Rybakina. »