Nous avons joint Julie Gervais (412e à la WTA) notamment pour avoir son avis sur le fond qui va être mis en place par la Fédération française de tennis avec notamment une aide pour les joueurs qui vont souffrir économiquement.

Julie Gervais va dans le sens de ce que Julie Coin, la présidente de Pro Elle, nous avait confié à savoir qu’il serait nécessaire d’étudier des solutions cas par cas : « Le souci c’est vraiment que toutes les situations sont différentes. Si vous prenez mon cas, je suis chez mes parents et je n’ai pas de frais, d’autres, ont un coach, j’en ai pas, d’autres sont peut-être entraînés à l’année dans une académie. C’est pour cela que je pense qu’il faut être très précis tout en prenant en compte le profil, le classement, et aussi le moment de sa carrière. Ce n’est pas vraiment pareil si l’on est un espoir ou si l’on est en fin de carrière comme je le suis. »

Voila un constat qui est clair et si l’annonce du fond est une bonne nouvelle, Julie se pose quand même beaucoup de questions : « C’est vrai que je me pose la question de prendre ma retraite. En fait, cela est devenu plus d’actualité depuis ce confinement. En fait, j’y pense mais je n’ai pas encore pris ma décision. »