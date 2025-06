Ancien joueur et capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau a expliqué dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC ce samedi ne pas avoir été surpris par la déci­sion de Wimbledon de ne pas inviter Loïs Boisson, obligée de passer par les qualifications.

🗣️🎾 Loïs Boisson privée de wild‐card à Wimbledon. La réac­tion de @julienbenneteau : « Les Anglais n’en ont rien à faire, ils font ce qu’ils veulent. Aux yeux de Wimbledon, Loïs Boisson n’est personne. Il n’y a aucune injus­tice. » pic.twitter.com/5O09iznOzF — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) June 21, 2025

« Les Anglais n’en ont rien à foutre de Loïs Boisson. Ils font ce qu’ils veulent. Ils ne trans­gressent aucune règle, c’est pour ça que ça n’est pas injuste. Loïs Boisson n’a pas de chance : il y a beau­coup de jeunes joueuses anglaises qui poussent et ils ont privi­légié ça. Avant de donner des wild cards, les Anglais regardent aussi le passé que tu as sur gazon. Que ça soit à Wimbledon ou sur les tour­nois avant sur gazon. Loïs Boisson n’a jamais joué sur gazon, donc pour eux, quand on dit que c’est la nouvelle crack du tennis mondial, qu’elle a fait une demi‐finale… Pour Wimbledon, ce n’est rien pour l’instant. Et ce n’est pas péjoratif. »